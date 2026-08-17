NASDAQ Composite Index-Titel Ceva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ceva von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das Ceva-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 23.31 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Ceva-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4.290 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.08.2026 142.77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33.28 USD belief. Mit einer Performance von +42.77 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Ceva-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 937.53 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch