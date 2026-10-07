NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cerus von vor 3 Jahren verdient

Die Cerus-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Cerus-Papier letztlich bei 1.34 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 746.269 Cerus-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’746.27 USD, da sich der Wert einer Cerus-Aktie am 06.10.2026 auf 2.34 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 74.63 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Cerus belief sich zuletzt auf 469.80 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch