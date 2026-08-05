NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cerus von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das Cerus-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Cerus-Papier an diesem Tag 1.28 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die Cerus-Aktie investiert hat, hat nun 781.250 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.08.2026 auf 2.19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’710.94 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 71.09 Prozent gesteigert.

Cerus wurde am Markt mit 433.32 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch