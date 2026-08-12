NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cerus von vor 3 Jahren eingebracht

Am 12.08.2023 wurde das Cerus-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 1.95 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Cerus-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5’128.205 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’153.85 USD, da sich der Wert eines Cerus-Papiers am 11.08.2026 auf 2.57 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31.54 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Cerus bezifferte sich zuletzt auf 508.55 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch