NASDAQ Composite Index-Titel Ceragon Networks-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ceragon Networks von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurde die Ceragon Networks-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Ceragon Networks-Anteile bei 2.81 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 USD in die Ceragon Networks-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3’558.719 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 2.10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’473.31 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 25.27 Prozent eingebüsst.

Der Börsenwert von Ceragon Networks belief sich zuletzt auf 190.98 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch