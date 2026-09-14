Ceragon Networks Aktie 1113944 / IL0010851660
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14.09.2026 10:02:17
NASDAQ Composite Index-Titel Ceragon Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ceragon Networks von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren Ceragon Networks-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Das Ceragon Networks-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 1.99 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Ceragon Networks-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 50.251 Ceragon Networks-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (2.07 USD), wäre die Investition nun 104.02 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 4.02 Prozent.
Der Marktwert von Ceragon Networks betrug jüngst 188.02 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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