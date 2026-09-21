NASDAQ Composite Index-Titel Ceragon Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ceragon Networks von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Ceragon Networks-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Ceragon Networks-Aktie an diesem Tag 1.94 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 515.464 Ceragon Networks-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.09.2026 gerechnet (2.08 USD), wäre das Investment nun 1’072.16 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +7.22 Prozent.

Ceragon Networks wurde am Markt mit 189.06 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch