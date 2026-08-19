Century Casinos Aktie 244287 / US1564921005
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19.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Titel Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Century Casinos-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Century Casinos-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Century Casinos-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 6.44 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1’552.795 Century Casinos-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2026 gerechnet (1.28 USD), wäre das Investment nun 1’987.58 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 80.12 Prozent verkleinert.
Insgesamt war Century Casinos zuletzt 35.78 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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