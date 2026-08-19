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Century Casinos Aktie 244287 / US1564921005

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Hochrechnung 19.08.2026 16:02:26

NASDAQ Composite Index-Titel Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Century Casinos-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Century Casinos-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Century Casinos
1.06 EUR -2.75%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Century Casinos-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 6.44 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1’552.795 Century Casinos-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2026 gerechnet (1.28 USD), wäre das Investment nun 1’987.58 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 80.12 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Century Casinos zuletzt 35.78 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’953.83 19.89 S6HB9U
Short 15’266.99 13.90 SOOB1U
Short 15’838.89 8.87 SABWMU
SMI-Kurs: 14’386.58 19.08.2026 17:31:33
Long 13’774.78 19.22 SEBAGU
Long 13’466.25 13.64 SGBWIU
Long 12’889.91 8.84 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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