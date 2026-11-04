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04.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Century Casinos-Aktie: So viel hätte eine Investition in Century Casinos von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren in Century Casinos-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 5 Jahren wurden Century Casinos-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 13.71 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Century Casinos-Aktie investiert, befänden sich nun 72.939 Century Casinos-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 41.41 USD, da sich der Wert einer Century Casinos-Aktie am 03.11.2026 auf 0.57 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 95.86 Prozent.
Der Century Casinos-Wert an der Börse wurde auf 15.80 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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