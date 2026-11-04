NASDAQ Composite Index-Titel Century Casinos-Aktie: So viel hätte eine Investition in Century Casinos von vor 5 Jahren gekostet

Vor 5 Jahren wurden Century Casinos-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 13.71 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Century Casinos-Aktie investiert, befänden sich nun 72.939 Century Casinos-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 41.41 USD, da sich der Wert einer Century Casinos-Aktie am 03.11.2026 auf 0.57 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 95.86 Prozent.

Der Century Casinos-Wert an der Börse wurde auf 15.80 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch