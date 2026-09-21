NASDAQ Composite Index-Titel Century Aluminum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Century Aluminum von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde die Century Aluminum-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 27.57 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Century Aluminum-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 36.271 Century Aluminum-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’414.94 USD, da sich der Wert eines Century Aluminum-Papiers am 18.09.2026 auf 39.01 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 41.49 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Century Aluminum bezifferte sich zuletzt auf 3.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch