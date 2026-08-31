Century Aluminum Aktie 448405 / US1564311082
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31.08.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Century Aluminum-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Century Aluminum-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Century Aluminum-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Century Aluminum-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 7.44 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Century Aluminum-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 134.409 Century Aluminum-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 6’262.10 USD, da sich der Wert eines Century Aluminum-Anteils am 28.08.2026 auf 46.59 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +526.21 Prozent.
Der Marktwert von Century Aluminum betrug jüngst 4.62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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