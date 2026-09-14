Century Aluminum Aktie 448405 / US1564311082
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14.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Century Aluminum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Century Aluminum von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Century Aluminum-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Century Aluminum-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Century Aluminum-Aktie bei 5.72 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17.483 Century Aluminum-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.09.2026 auf 44.05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 770.10 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +670.10 Prozent.
Der Börsenwert von Century Aluminum belief sich jüngst auf 4.35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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