NASDAQ Composite Index-Titel Century Aluminum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Century Aluminum von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Century Aluminum-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Century Aluminum-Aktie bei 5.72 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17.483 Century Aluminum-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.09.2026 auf 44.05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 770.10 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +670.10 Prozent.

Der Börsenwert von Century Aluminum belief sich jüngst auf 4.35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch