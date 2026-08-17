Century Aluminum Aktie 448405 / US1564311082
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|Lukratives Century Aluminum-Investment?
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17.08.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Titel Century Aluminum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Century Aluminum von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Century Aluminum-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Century Aluminum-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Century Aluminum-Anteile bei 7.07 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 USD in die Century Aluminum-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1’414.427 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 66’082.04 USD, da sich der Wert eines Century Aluminum-Papiers am 14.08.2026 auf 46.72 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 560.82 Prozent zugenommen.
Century Aluminum markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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