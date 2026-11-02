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02.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Century Aluminum-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Century Aluminum-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurde das Century Aluminum-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Century Aluminum-Aktie bei 13.19 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Century Aluminum-Aktie investierten, hätten nun 75.815 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 33.70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’554.97 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 2’554.97 USD entspricht einer Performance von +155.50 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Century Aluminum bezifferte sich zuletzt auf 3.34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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