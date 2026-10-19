NASDAQ Composite Index-Titel Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Century Aluminum von vor einem Jahr abgeworfen

Das Century Aluminum-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Century Aluminum-Papier letztlich bei 32.46 USD. Bei einem Century Aluminum-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 308.071 Century Aluminum-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Century Aluminum-Anteile wären am 16.10.2026 10’791.74 USD wert, da der Schlussstand 35.03 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 7.92 Prozent.

Der Börsenwert von Century Aluminum belief sich jüngst auf 3.47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch