NASDAQ Composite Index-Titel Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Century Aluminum von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die Century Aluminum-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Century Aluminum-Anteile bei 12.38 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 80.775 Century Aluminum-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’138.13 USD, da sich der Wert eines Century Aluminum-Papiers am 07.08.2026 auf 51.23 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 313.81 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Century Aluminum bezifferte sich zuletzt auf 5.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch