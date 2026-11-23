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|Lohnender Century Aluminum-Einstieg?
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23.11.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Titel Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Century Aluminum von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Century Aluminum-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Century Aluminum-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 7.85 USD. Bei einem Century Aluminum-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 127.389 Century Aluminum-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Century Aluminum-Papiers auf 28.32 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’607.64 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 260.76 Prozent erhöht.
Am Markt war Century Aluminum jüngst 2.78 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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