NASDAQ Composite Index-Titel Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Century Aluminum von vor 3 Jahren abgeworfen

Die Century Aluminum-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6.61 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die Century Aluminum-Aktie investierten, hätten nun 1’512.859 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 38.39 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 58’078.67 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 480.79 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Century Aluminum zuletzt 3.79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch