NASDAQ Composite Index-Titel Central Garden Pet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Central Garden Pet von vor einem Jahr verdient

Die Central Garden Pet-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 31.94 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3.131 Central Garden Pet-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2026 auf 47.13 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 147.54 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 47.54 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Central Garden Pet betrug jüngst 2.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch