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20.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Titel Central Garden Pet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Central Garden Pet-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Central Garden Pet eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 3 Jahren wurden Central Garden Pet-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 35.17 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 USD in die Central Garden Pet-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 28.432 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’297.08 USD, da sich der Wert einer Central Garden Pet-Aktie am 19.11.2026 auf 45.62 USD belief. Mit einer Performance von +29.71 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Central Garden Pet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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