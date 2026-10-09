NASDAQ Composite Index-Titel Central Garden Pet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Central Garden Pet-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Central Garden Pet-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 21.30 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Central Garden Pet-Aktie investiert hat, hat nun 46.938 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Central Garden Pet-Aktie auf 40.55 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’903.33 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 90.33 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Central Garden Pet betrug jüngst 2.51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch