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Central Garden & Pet Aktie 916848 / US1535271068

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Central Garden Pet-Investition im Blick 09.10.2026 16:02:34

NASDAQ Composite Index-Titel Central Garden Pet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Central Garden Pet-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Central Garden Pet-Aktie Anlegern gebracht.

Central Garden & Pet
40.61 USD 0.00%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Central Garden Pet-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 21.30 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Central Garden Pet-Aktie investiert hat, hat nun 46.938 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Central Garden Pet-Aktie auf 40.55 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’903.33 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 90.33 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Central Garden Pet betrug jüngst 2.51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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