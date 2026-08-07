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Central Garden & Pet Aktie 916848 / US1535271068

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Central Garden Pet-Anlage unter der Lupe 07.08.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Titel Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Central Garden Pet von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Central Garden Pet-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Central Garden & Pet
44.85 USD -3.65%
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Am 07.08.2021 wurde die Central Garden Pet-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 38.86 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Central Garden Pet-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25.734 Central Garden Pet-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Central Garden Pet-Aktie auf 46.54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’197.68 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19.77 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Central Garden Pet belief sich jüngst auf 2.77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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