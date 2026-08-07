NASDAQ Composite Index-Titel Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Central Garden Pet von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 07.08.2021 wurde die Central Garden Pet-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 38.86 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Central Garden Pet-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25.734 Central Garden Pet-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Central Garden Pet-Aktie auf 46.54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’197.68 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19.77 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Central Garden Pet belief sich jüngst auf 2.77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch