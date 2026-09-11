NASDAQ Composite Index-Titel Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Central Garden Pet von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Central Garden Pet-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Central Garden Pet-Anteile bei 19.54 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5.117 Central Garden Pet-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 202.95 USD, da sich der Wert eines Central Garden Pet-Anteils am 10.09.2026 auf 39.66 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 102.95 Prozent erhöht.

Am Markt war Central Garden Pet jüngst 2.49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch