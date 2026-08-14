Central Garden & Pet Aktie 916848 / US1535271068
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14.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Central Garden Pet-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Central Garden Pet eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Central Garden Pet-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 21.48 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 465.524 Central Garden Pet-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20’687.91 USD, da sich der Wert eines Central Garden Pet-Papiers am 13.08.2026 auf 44.44 USD belief. Das entspricht einem Plus von 106.88 Prozent.
Der Börsenwert von Central Garden Pet belief sich jüngst auf 2.80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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