NASDAQ Composite Index-Titel Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Central Garden Pet von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die Central Garden Pet-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 29.87 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 USD in die Central Garden Pet-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 334.784 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.10.2026 14’044.19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 41.95 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40.44 Prozent erhöht.

Central Garden Pet markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch