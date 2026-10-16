Central Garden & Pet Aktie 916848 / US1535271068
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentable Central Garden Pet-Investition?
|
16.10.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Central Garden Pet von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Central Garden Pet-Aktien verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurde die Central Garden Pet-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 29.87 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 USD in die Central Garden Pet-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 334.784 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.10.2026 14’044.19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 41.95 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40.44 Prozent erhöht.
Central Garden Pet markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Central Garden & Pet Co.
Analysen zu Central Garden & Pet Co.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.