NASDAQ Composite Index-Titel Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Central Garden Pet von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Central Garden Pet-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 35.16 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.844 Central Garden Pet-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 128.34 USD, da sich der Wert eines Central Garden Pet-Anteils am 22.10.2026 auf 45.13 USD belief. Mit einer Performance von +28.34 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Central Garden Pet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch