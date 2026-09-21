NASDAQ Composite Index-Titel Cathay General Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cathay General Bancorp von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde das Cathay General Bancorp-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Cathay General Bancorp-Anteile bei 49.24 USD. Bei einem Cathay General Bancorp-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20.309 Cathay General Bancorp-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 18.09.2026 auf 62.25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’264.22 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26.42 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Cathay General Bancorp eine Marktkapitalisierung von 4.15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch