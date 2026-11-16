NASDAQ Composite Index-Titel Cathay General Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cathay General Bancorp-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde das Cathay General Bancorp-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 47.49 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2.106 Cathay General Bancorp-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (65.65 USD), wäre das Investment nun 138.24 USD wert. Mit einer Performance von +38.24 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Cathay General Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch