Heute vor 3 Jahren wurde die Cathay General Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 36.68 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cathay General Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 27.263 Cathay General Bancorp-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 20.11.2026 1’674.75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 61.43 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 67.48 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Cathay General Bancorp belief sich jüngst auf 4.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch