NASDAQ Composite Index-Titel Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cathay General Bancorp-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 12.10.2016 wurde das Cathay General Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 31.09 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cathay General Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 32.165 Cathay General Bancorp-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Cathay General Bancorp-Papiers auf 59.12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’901.58 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 90.16 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Cathay General Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 3.93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch