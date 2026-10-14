NASDAQ Composite Index-Titel Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Capitol Federal Financial von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Capitol Federal Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Capitol Federal Financial-Papier bei 11.89 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 841.043 Capitol Federal Financial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 8.26 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’947.01 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 30.53 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Capitol Federal Financial eine Marktkapitalisierung von 1.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch