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|Capitol Federal Financial-Investment
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11.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Capitol Federal Financial-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Capitol Federal Financial-Investment verlieren können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Capitol Federal Financial-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Capitol Federal Financial-Papier bei 12.74 USD. Bei einem Capitol Federal Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7.849 Capitol Federal Financial-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Capitol Federal Financial-Papiers auf 8.60 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67.50 USD wert. Damit wäre die Investition um 32.50 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete Capitol Federal Financial eine Marktkapitalisierung von 1.05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Capitol Federal Financial Inc
Analysen zu Capitol Federal Financial Inc
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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