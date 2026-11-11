NASDAQ Composite Index-Titel Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Capitol Federal Financial-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Capitol Federal Financial-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Capitol Federal Financial-Papier bei 12.74 USD. Bei einem Capitol Federal Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7.849 Capitol Federal Financial-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Capitol Federal Financial-Papiers auf 8.60 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67.50 USD wert. Damit wäre die Investition um 32.50 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete Capitol Federal Financial eine Marktkapitalisierung von 1.05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch