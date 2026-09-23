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Capitol Federal Financial Aktie 12206655 / US14057J1016

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Profitable Capitol Federal Financial-Anlage? 23.09.2026 16:02:27

NASDAQ Composite Index-Titel Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Capitol Federal Financial-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Capitol Federal Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Capitol Federal Financial
8.78 USD -0.51%
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Am 23.09.2016 wurden Capitol Federal Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Capitol Federal Financial-Aktie an diesem Tag bei 14.23 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Capitol Federal Financial-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 702.741 Capitol Federal Financial-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 22.09.2026 6’205.20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8.83 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 37.95 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Capitol Federal Financial belief sich zuletzt auf 1.11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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