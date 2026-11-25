Vor 1 Jahr wurden Capitol Federal Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6.65 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Capitol Federal Financial-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’503.759 Capitol Federal Financial-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’195.49 USD, da sich der Wert einer Capitol Federal Financial-Aktie am 24.11.2026 auf 8.11 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 12’195.49 USD, was einer positiven Performance von 21.95 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Capitol Federal Financial belief sich zuletzt auf 998.59 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch