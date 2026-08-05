NASDAQ Composite Index-Titel Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Capital City Bank Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das Capital City Bank Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Capital City Bank Group-Papier bei 31.87 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 31.377 Capital City Bank Group-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 52.69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’653.28 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 65.33 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Capital City Bank Group belief sich zuletzt auf 897.84 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch