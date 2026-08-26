Capital City Bank Group Aktie 75309 / US1396741050
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26.08.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Titel Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capital City Bank Group von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Capital City Bank Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Die Capital City Bank Group-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Capital City Bank Group-Anteile bei 43.39 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 23.047 Capital City Bank Group-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 25.08.2026 1’178.84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 51.15 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 17.88 Prozent gesteigert.
Der Capital City Bank Group-Wert an der Börse wurde auf 882.01 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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