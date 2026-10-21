Capital City Bank Group Aktie 75309 / US1396741050
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21.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capital City Bank Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Capital City Bank Group gewesen.
Vor 1 Jahr wurden Capital City Bank Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Capital City Bank Group-Aktie bei 40.17 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Capital City Bank Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.489 Capital City Bank Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 49.41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 123.00 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 23.00 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Capital City Bank Group einen Börsenwert von 832.89 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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