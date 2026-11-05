NASDAQ Composite Index-Titel BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BOK Financial-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 05.11.2025 wurde die BOK Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die BOK Financial-Anteile bei 107.10 USD. Bei einem BOK Financial-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.337 BOK Financial-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 04.11.2026 1’234.36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 132.20 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 23.44 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von BOK Financial belief sich jüngst auf 7.94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch