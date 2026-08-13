NASDAQ Composite Index-Titel BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BOK Financial-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde die BOK Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des BOK Financial-Papiers betrug an diesem Tag 105.41 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die BOK Financial-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9.487 Anteilen. Die gehaltenen BOK Financial-Papiere wären am 12.08.2026 1’373.49 USD wert, da der Schlussstand 144.78 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 37.35 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte BOK Financial einen Börsenwert von 8.77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch