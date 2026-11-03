NASDAQ Composite Index-Titel BlackBerry-Aktie: So viel hätte eine Investition in BlackBerry von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren fand via Börse TSX Handel mit der BlackBerry-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 14.55 CAD. Wer vor 5 Jahren 10’000 CAD in die BlackBerry-Aktie investiert hat, hat nun 687.285 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.11.2026 7’711.34 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 11.22 CAD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 22.89 Prozent verringert.

Am Markt war BlackBerry jüngst 6.91 Mrd. CAD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch