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|Lohnendes BlackBerry-Investment?
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03.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel BlackBerry-Aktie: So viel hätte eine Investition in BlackBerry von vor 5 Jahren gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in BlackBerry-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse TSX Handel mit der BlackBerry-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 14.55 CAD. Wer vor 5 Jahren 10’000 CAD in die BlackBerry-Aktie investiert hat, hat nun 687.285 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.11.2026 7’711.34 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 11.22 CAD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 22.89 Prozent verringert.
Am Markt war BlackBerry jüngst 6.91 Mrd. CAD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu BlackBerry Ltd
Analysen zu BlackBerry Ltd
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch sehr freundlich, während auch der deutsche Leitindex deutlich zulegte. Der Dow verzeichnet einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.