BlackBerry Aktie 21892856 / CA09228F1036
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20.10.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BlackBerry von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BlackBerry-Aktien gewesen.
Vor 1 Jahr wurde die BlackBerry-Aktie an der Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs der BlackBerry-Anteile betrug an diesem Tag 6.42 CAD. Bei einem BlackBerry-Investment von 100 CAD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15.576 BlackBerry-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 179.75 CAD, da sich der Wert einer BlackBerry-Aktie am 19.10.2026 auf 11.54 CAD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 79.75 Prozent.
Zuletzt ergab sich für BlackBerry eine Börsenbewertung in Höhe von 6.68 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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