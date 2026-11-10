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|Lukrativer BlackBerry-Einstieg?
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10.11.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Titel BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BlackBerry-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BlackBerry-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der BlackBerry-Aktie via Börse TSX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die BlackBerry-Aktie an diesem Tag 9.66 CAD wert. Bei einem 100-CAD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 10.352 BlackBerry-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 134.47 CAD, da sich der Wert eines BlackBerry-Anteils am 09.11.2026 auf 12.99 CAD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 34.47 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für BlackBerry eine Börsenbewertung in Höhe von 7.23 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
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