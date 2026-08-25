NASDAQ Composite Index-Titel BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackBerry von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem BlackBerry-Papier via Börse TSX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die BlackBerry-Anteile bei 5.18 CAD. Bei einer 1’000-CAD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 193.050 BlackBerry-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 10.62 CAD gerechnet, wäre die Investition nun 2’050.19 CAD wert. Mit einer Performance von +105.02 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

BlackBerry wurde am Markt mit 6.50 Mrd. CAD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch