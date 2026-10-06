BlackBerry Aktie 21892856 / CA09228F1036
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06.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Titel BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackBerry von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in BlackBerry eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde das BlackBerry-Papier via Börse TSX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 11.82 CAD. Bei einer 1’000-CAD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 84.602 BlackBerry-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.10.2026 1’094.75 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 12.94 CAD belief. Das kommt einer Steigerung um 9.48 Prozent gleich.
Der BlackBerry-Wert an der Börse wurde auf 7.59 Mrd. CAD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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