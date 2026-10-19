Blackbaud Aktie 1801347 / US09227Q1004
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19.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Titel Blackbaud-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Blackbaud von vor 3 Jahren angefallen
Vor Jahren in Blackbaud eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Blackbaud-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Blackbaud-Aktie an diesem Tag 68.93 USD wert. Bei einem Blackbaud-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14.507 Blackbaud-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.10.2026 749.31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 51.65 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 25.07 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Blackbaud eine Börsenbewertung in Höhe von 2.34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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