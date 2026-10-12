Blackbaud Aktie 1801347 / US09227Q1004
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12.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Blackbaud von vor einem Jahr bedeutet
Anleger, die vor Jahren in Blackbaud-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 12.10.2025 wurde die Blackbaud-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 63.39 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.578 Blackbaud-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Blackbaud-Aktien wären am 09.10.2026 71.75 USD wert, da der Schlussstand 45.48 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 28.25 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Blackbaud belief sich zuletzt auf 2.06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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