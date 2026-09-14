NASDAQ Composite Index-Titel Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Blackbaud von vor einem Jahr bedeutet

Die Blackbaud-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 69.60 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 143.678 Blackbaud-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 6’534.48 USD, da sich der Wert eines Blackbaud-Papiers am 11.09.2026 auf 45.48 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 34.66 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Blackbaud belief sich zuletzt auf 2.06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch