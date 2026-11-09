NASDAQ Composite Index-Titel Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte eine Blackbaud-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Blackbaud-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 57.36 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 17.434 Blackbaud-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2026 gerechnet (54.12 USD), wäre die Investition nun 943.51 USD wert. Damit wäre die Investition um 5.65 Prozent gesunken.

Zuletzt verbuchte Blackbaud einen Börsenwert von 2.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch