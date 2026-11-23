Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Blackbaud-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 80.62 USD wert. Bei einem Blackbaud-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.240 Blackbaud-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Blackbaud-Aktie auf 48.83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60.57 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 39.43 Prozent vermindert.

Alle Blackbaud-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch