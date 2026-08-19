Biomarin Pharmaceutical Aktie 729021 / US09061G1013
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19.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Titel Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Biomarin Pharmaceutical von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Biomarin Pharmaceutical-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Biomarin Pharmaceutical-Aktie statt. Der Schlusskurs der Biomarin Pharmaceutical-Aktie betrug an diesem Tag 91.99 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie investiert hätte, hätte er nun 108.707 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2026 gerechnet (66.99 USD), wäre die Investition nun 7’282.31 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 27.18 Prozent gleich.
Biomarin Pharmaceutical wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12.97 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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